Dynamo Dresdens Yannick Stark will mit Lust statt Frust ins Wochenende starten

Dresden. Angestaubte Fußball-Statistiken aus der Vergangenheit interessieren Yannick Stark nicht so sehr, schon gar nicht lässt sich der 31-Jährige von Dynamos dunkler Bilanz bei Auswärtsspielen in Kiel beeindrucken. Dass die Schwarz-Gelben an der Förde zuletzt vor sechs Jahren in der 3. Liga gewinnen konnten und in der 2. Liga noch nie drei Punkte bei den “Störchen” holten, das hebt den Mittelfeld-Routinier vor der Neuauflage der Paarung an diesem Freitag (18.30 Uhr) nicht weiter an. Er schaut nach vorn, denkt trotz der krankheitsbedingten Ausfälle von Chris Löwe und Sebastian Mai positiv, sieht in der Vergangenheit kein schlechtes Omen: “Wir sind ein neu zusammengestellter Haufen. Ich glaube, die Wenigsten von uns haben schon mal für Dynamo in Kiel gespielt. Deswegen geht das Spiel bei null los, da gibt jeder alles und da wollen wir erfolgreich sein.” Anzeige

Erfolgserlebnis feiern

Dynamos Sehnsucht nach Punkten quält den gebürtigen Darmstädter ganz besonders, da er nach eigener Aussage schlecht mit Niederlagen umgehen kann. Dass die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt zuletzt fünf Pflichtspiele in Folge verloren hat und in der Tabelle ihr anfangs recht dickes Polster auf die Abstiegsränge fast aufgebraucht hat, geht dem auf der Sechserposition beheimateten Stammspieler an die Nieren. “Niederlagen beschäftigen mich relativ lange, vielleicht zwei, drei Tage, obwohl es die bessere Einstellung wäre, sie möglichst schnell abzuhaken, da man das Geschehene eh nicht mehr verändern kann”, gibt er zu.

Umso mehr möchte der gestandene Profi an diesem Freitag wieder mal ein Erfolgserlebnis mit seiner Mannschaft feiern, um nach der Partie im Holstein-Stadion zufrieden die lange Busfahrt zurück nach Dresden antreten und ein entspanntes Wochenende haben zu können. Ganz gelegen käme da auch mal wieder ein Tor von ihm, denn der Vizekapitän wartet in dieser Saison noch auf seinen ersten Treffer für Dynamo. Dass er torgefährlich sein kann, hat der Hesse bei seinen früheren Vereinen in Darmstadt, Frankfurt oder bei 1860 München schon oft bewiesen, aber auch bei Dynamo glückten ihm in der vergangenen Saison schon vier Pflichtspieltreffer. Stark ist einer, der gut aus der zweiten Reihe abziehen, Wucht in den Schuss legen und ihn auch ordentlich platzieren kann.

Yannick Stark über seine Ambitionen auf einen eigenen Torerfolg