Dynamo ist irritiert von Kritik seitens der Dresdner Polizei

Dresden. Mit Unverständnis hat Dynamo Dresden am Donnerstagabend auf Vorwürfe seitens der Polizei reagiert, der Verein würde die Aufklärung der schweren Krawalle vom 16. Mai nicht hinreichend unterstützen. Der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Wehlend erklärte in einer kurzfristig einberufenen Online-Medienrunde: „Das hat uns heute kalt erwischt, wir sind auch ein bisschen irritiert, was da passiert ist." Er wies die Vorwürfe entschieden zurück.

Der 55-Jährige wollte die Darstellung von Polizeisprecher Thomas Geithner, wonach Dynamo den Schulterschluss mit den Ermittlungsbehörden verweigere, es auch abgelehnt habe, Fahndungsplakate am Stadion und Fanshop aufzuhängen, nicht unwidersprochen lassen. Dynamo habe gleich am Morgen nach dem Aufstiegsspiel mit der umfassenden Aufarbeitung der beschämenden Vorkommnisse vor dem Stadion begonnen, sie mehrfach verurteilt. „Wir haben sehr deutlich gemacht, wofür wir stehen und wofür nicht“, so Wehlend. „Es gibt keinerlei Rechtfertigung für das, was an dem Tag passiert ist. Das haben wir auch immer kommuniziert“, bekräftigte Wehlend. Weder das Leitbild noch die Fancharta des Vereins böten Interpretationsspielraum, dass Dynamo Gewalt, Hass, Diskriminierung oder Rassismus toleriert.

Der SGD-Geschäftsführer erinnerte an eine Vielzahl von Treffen mit dem Ministerpräsidenten, dem Innenminister, der Stadt, der Landespolizei, dem Katastrophenschutz, der Stadiongesellschaft und an runde Tische mit der aktiven Fanszene. Man habe auch zugesichert, dem kriminalpräventiven Rat beizutreten. „Ich habe immer gesagt, meine Tür steht offen, die Hand ist ausgestreckt – und zwar in alle Richtungen“, beteuerte Wehlend. Obwohl die Vorfälle außerhalb des Stadions geschehen sind, fühle man eine Mitverantwortung, der man sich stelle.





Plakate für Öffentlichkeitsfahndung

Dynamo habe Aufrufe der Polizei unterstützt, in denen Zeugen aufgefordert wurden, Hinweise zur Ermittlung der Täter zu geben. Man habe diese Aufrufe über die vereinseigenen Medien geteilt. Außerdem sei eine Podiumsdiskussion mit Innenminister Roland Wöller und Fanvertretern in Vorbereitung. „Dynamo spielt hier eine ganz aktive Rolle in dem Prozess“, glaubt Wehlend.

Er erklärte weiter, Dynamo habe es auch nicht abgelehnt, eines der am Donnerstagabend vorgestellten und u.a. an der Lennéstraße ausgehängten Plakate für die Öffentlichkeitsfahndung am Stadion oder Fanshop aufzuhängen. Man habe nur darauf verwiesen, dass man weder Betreiber des Stadions noch des Fanshops sei, das nicht entscheiden könne. Mit beiden Betreibern hätte die Polizei reden können, „aber das muss man dann auch tun“, so Wehlend.

Definierte Stadionverbotsrichtlinien

Dass noch keine Stadionverbote ausgesprochen wurden, liege u.a. daran, dass deren Bearbeitung gemäß DFB-Vorgaben Zeit brauche, den Betroffenen 14 Tage eingeräumt werden müssen, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Die Beschuldigten hätten auch das Recht, sich anwaltlich vertreten zu lassen, das könne den Prozess weiter verzögern. Dynamo könne ihn nicht einfach verkürzen: „Das ist ein Regelprozess, der ist definiert in den Stadionverbotsrichtlinien des Deutschen Fußball-Bundes. Das ist keine Erfindung und irgendeine Sache, die Dynamo Dresden nach Belieben gestaltet.“