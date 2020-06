Dynamo-Trainer Markus Kauczinski verteidigt Kritik von Chris Löwe an DFL: „Chancengleichheit das A und O“

Dynamo Dresdens Trainer Markus Kauczinski hat die Kritik von Fußball-Profi Chris Löwe an der Deutschen Fußball Liga (DFL) verteidigt. „Mit Sicherheit hätte ich es anders formuliert und wahrscheinlich zwei Sätze weggelassen. Aber in der Botschaft denken wir das Gleiche“, sagte der Coach des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten am Freitag auf einer Video-Pressekonferenz.

Löwe hatte nach der 0:2-Niederlage am Donnerstagabend in Kiel deutliche Worte gegenüber der DFL gewählt. Grund war der enge Spielplan, der Dynamo nach einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne aufgrund mehrfacher positiver Coronatests und nur einer Woche Training auferlegt wurde. „Auch ich habe daran zu knabbern. Der Spielplan ist für uns schwerer als für andere. Ich bin vielleicht altmodisch, aber Wettkampf und Chancengleichheit sind für mich das A und O, weil ich mich mit dem, was ich trainiere, auch vergleichen will“, sagte Kauczinski.

Die Niederlage in Kiel war das siebte Spiel innerhalb von 19 Tagen. Bereits am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) muss Dresden beim SV Sandhausen ran. Dort braucht das Liga-Schlusslicht dringend einen Sieg, denn mit 28 Punkten und bei noch zwei ausstehenden Spielen hat Dynamo fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsrang.

Löwe: "Denen ist alles scheißegal"

Löwe, der einst für Borussia Dortmund spielte, war mächtig sauer. "Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen von der DFL – Christian Seifert oder wer auch immer – sich eine einzige Sekunde Gedanken macht, was in unseren Köpfen vorgeht? Das ist denen alles scheißegal", schoss SGD-Profi Chris Löwe nach der Partie bei Sky. "Wir sind am Ende die, die den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß!"

DURCHKLICKEN: Die Dynamo-Elf in der Einzelkritik (1) Kevin Broll: Der Schlussmann hatte in der ersten Halbzeit wenig zu halten. Der Schuss von Iyoha passte genau, der war ganz schwer zu parieren. Nach der Pause musste er mehrmals zupacken, da konnte er sich einige Male auszeichnen. Beim 0:2 in der 80. Minute hatte er aber nicht die Spur einer Abwehrchance. Note 3 ©