Dynamos Dresdens U19 unterliegt Holstein Kiel mit dezimiertem Kader

Dresden. Wie ein Spitzenreiter spielte Holstein Kiel am Sonnabend keineswegs im Dresdner Ostragehege auf. Obwohl sie sehr gut mithielten, verloren Dynamo Dresdens U19-Junioren ihr Bundesliga -Heimspiel gegen die Norddeutschen mit 0:1. „Eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel. Und wer einen Fehler macht, verliert. Das waren leider wir“, berichtet Heiko Plischke, der Co-Trainer der Schwarz-Gelben.

„Wir haben uns teuer verkauft“

Holstein-Stürmer Faris Moumouni schlug in der 36. Minute beim Tor des Tages Kapital aus einem Wackler in der Abwehr der Gastgeber. „Wir stimmen uns dort nicht ab. Unser Innenverteidiger Tim Giesen versucht den Ball zu klären und schießt Till Jacobi aufs Kreuz. Der gegnerische Stürmer reagiert schnell und schiebt Ball an unserem herauseilenden Keeper Erik Herrmann vorbei ins Netz“, beschreibt Heiko Plischke die letztlich spielentscheidende Szene.