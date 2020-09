Dzsenifer Marozsan feiert DFB-Jubiläum: Eine bescheidene Ausnahmespielerin macht die 100 voll

Dzsenifer Marozsan erinnert sich noch genau an den 28. Oktober 2010, als im Freundschaftsspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Australien (2:1) ihre Einwechslung bevorstand. „Ich weiß, wie Birgit Prinz mir entgegen kam, um mich abzuklatschen. Ich war aufgeregt, erstes Spiel für die Nationalelf – da geht einem die Pumpe.“ Am Dienstag (16 Uhr/ARD) bestreitet sie in der EM-Qualifikation in Montenegro keine zehn Jahre später ihr 100. Länderspiel.

Nummer 27 im Hunderterklub. Die 214 Einsätze im DFB-Dress jener erwähnten Birgit Prinz, Rekordspielerin und Rekordtorschützin, werden wohl auf alle Ewigkeit unerreicht bleiben. Die für Olympique Lyon spielende Marozsan, in Budapest geboren, in Saarbrücken aufgewachsen, dann lange in Frankfurt wohnend, sprach am Montag über „ein bisschen Gänsehaut“ ob dieser Zahl, denn dahinter steht ein Werdegang voller Höhen und Tiefen: „Es ist viel passiert. Zehn Jahre sind eine verdammt lange Zeit.“

Wie damals beim Debüt soll die 28-Jährige auch beim Jubiläum als Einwechselspielerin zum Zuge kommen. So deutete es Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an, die gegen einen überforderten Gegner – das Hinspiel endete 10:0 – zunächst vor „allem die jungen, frischen Spielerinnen“ aufbieten will. Marozsan soll später im Geisterspiel noch ein bisschen glänzen. Sie gilt seit längerem als mit Abstand beste und erfolgreichste deutsche Fußballerin, die dem DFB, wo sie eine kaufmännische Ausbildung machte, rückblickend dankbar ist: „Ich konnte mich persönlich und menschlich weiterentwickeln, musste viel lernen.“

Marozsan hatte es in ihrer Karriere nicht immer einfach

Die Tochter des vierfachen ungarischen Nationalspielers Janos Marozsan hatte es nicht immer einfach. Ihr offenkundiges Talent drängte sie bereits im Teenageralter in eine öffentliche Rolle, die sie lange nie wollte. Ihr bescheidener, ruhiger Charakter sorgt noch heute dafür, dass sie sich lieber als Teamplayerin denn als Unterschiedsspielerin sieht. Vater Janos und Mutter Elisabeth, der anfangs das Hobby der Tochter gar nicht zusagte, und Bruder David, sind ihre wichtigsten Bezugspersonen geblieben.

Auch vor dem Montenegro-Spiel wird sie wieder die Eltern anrufen, „ein wichtiges Ritual, das mir Sicherheit gibt.“ Ihre Tattoos zeugen von der familiären Bande, die sie „im Herz und auf der Haut trägt“, wie sie gerne sagt. Vor drei Wochen gewann die Ausnahmespielerin das fünfte Mal die Champions-League, einmal mit FFC Frankfurt (2014), nun vier Mal in Folge mit Olympique Lyon.

In Lyon wurde sie vom ersten Tag wie eine Ausnahmespielerin behandelt

Dass sie dort vom ersten Tag an wie eine Ausnahmespielerin behandelt wurde, hat dazu beigetragen, ihren Vertrag unlängst bis 2023 zu verlängern. Dabei hätte es für Marozsan durchaus Alternativen gegeben. „Ich hatte ein Angebot aus England und habe mir lange Zeit gelassen mit meiner Entscheidung“, erzählt sie. Aber letztlich sei Lyon „der weltweit beste Verein, es gibt keine Unterschiede zwischen Männer- oder Frauenmannschaft.“ Und wer sich so gut aufgehoben fühlt, bleibt halt da. Zumal keine andere deutsche Spielerin so gut verdient wie sie.

Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ist so klug, ihre Nummer zehn bis heute nicht mit Aufgaben zu überfrachten, die ihrem Naturell nicht entsprechen. Die von Vorgängerin Steffi Jones überreichte Kapitänsbinde erwies sich bei der EM 2017 als zu große Last für eine Instinktfußballerin, die ihren Mitspielerinnen meist einen Gedanken voraus ist. „Gerade in engen Räumen, in Situationen, wenn es intelligente Spiellösungen braucht“, schwärmt Voss-Tecklenburg, komme ihre Begabung zum Vorschein. Weiteres Plus ist ihre Beidfüßigkeit: Mit einem satten Linksschuss beim 3:0 gegen Irland erzielte sie in Essen gerade ihr 33. Länderspieltor.

Rückschläge, Krankheiten und Verletzungen sind Teil ihrer Vita

Rückschläge, Krankheiten und Verletzungen sind Teil ihrer Vita. Besonders schwerwiegend war eine beidseitige Lungenembolie, die sie sich wegen der Einnahme der Antibabypille einfing. Im Juli 2018 kam sie unter lebensbedrohlichen Umständen ins Krankenhaus.

Von Deutschland in die Welt: Sportler als Botschafter Deutsche Sportstars wie Bastian Schweinsteiger, Boris Becker oder Franz Beckenbauer haben es zu Weltruhm gebracht. Der SPORTBUZZER zeichnet den Verlauf ihrer Karrieren nach. ©