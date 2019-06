Kehrt Marozsan in die Startelf der DFB-Frauen zurück? Voss-Tecklenburg: "Ich weiß es"

Martina Voss-Tecklenburg macht weiter ein Geheimnis daraus, ob die deutsche Spielmacherin Dzsenifer Marozsan im WM-Viertelfinale gegen Schweden in der Startelf steht. „Ich weiß es“, sagte die Bundestrainerin mit einem schelmischen Grinsen auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/ARD und DAZN) in Rennes. Aber sie verriet es nicht.