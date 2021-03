Eissegler-Gemeinschaft Steinhuder Meer: Zuversichtlich trotz Aus in E-Sailing-Champions League

Als Zehnter mit 43 Punkten aus fünf Rennen fehlten Greten, der für die Eissegler-Gemeinschaft Steinhuder Meer antritt, 17 Zähler auf Tim Lemeer vom Jachtclub Scheveningen. Der Niederländer mit dem maritimen Namen hüpfte als letzter der 14 Starter dieser Gruppe in die nächste Runde. „Taktisch bin ich gut gesegelt“, sagte Greten. „Das ist ein bisschen schade.“ Vielleicht habe er zu Beginn der Wettfahrten das Risiko zu sehr gescheut. „Und wenn du dann erst mal im Feld bist, ist es klar, dass du sehr präzise fahren musst und Kollisionen fast nicht umgehen kannst“, erklärte er.

Wie gut, dass Schokolade und Gummibärchen sowieso schon bereitgelegen haben. Zwar hatte Lukas Greten die Süßigkeiten eher zum Halten seines Blutzuckerspiegels vorgesehen, doch als Trostspender verrichteten sie ebenfalls ihren Job. Denn etwas enttäuscht war der 17-Jährige aus Bad Münder schon, dass am zweiten Qualifikationstag der Champions League aus dem anvisierten Platz vier in Gruppe B nichts geworden war.

Konkurrenz fast fehlerfrei

Gerade rund um die Tonnen, wenn es bei schnellen Richtungswechseln eng wird, geht es ums Ganze. „Als Führender fährst du da einfach locker rum“, sagte Greten. Der Rest hingegen muss sich drängeln – und kassiert bei Verletzungen des Wegerechts schnell Strafen, die das Boot des Sanktionierten zwar nicht vollends manövrierunfähig machen, aber zeitweise massiv lähmen. Das kostet Plätze, was wehtut gegen eine hochklassige Konkurrenz, bei der „jeder seinen Job fast perfekt erledigt“, wie Greten erfuhr.

Der Schüler hatte sich daheim in „seiner Burg“, so bezeichnete Lukas’ Mutter Meike Greten im Scherz die zahlreichen Gerätschaften, verschanzt. Parallel wollte schließlich auf dem Laptop die Segelsimulation Virtual Regatta gesteuert werden, während auf dem Handy via Instant Messenger von der Wettfahrtleitung die Zugangscodes eintrudelten.

Zuschauer gestattete der Juniorsegler nicht, doch im Nebenraum verfolgte Meike Greten live am Bildschirm, wie Lukas sich gegen die starke europäische Konkurrenz dennoch achtbar aus der Affäre zog.

Efahrungen und Videos für die Zukunft

Die dabei aufgezeichneten Videos sollen schon bald als Lehrmaterial dienen. Einmal für Lukas Greten selbst, um kritisch zu analysieren, was er in der anstehenden Bundesliga-Saison besser machen kann – schließlich soll ein Platz in den Top 20 herausspringen. Andererseits planen Mutter und Sohn, die den Nachwuchs beim Hannoverschen Yacht-Club trainieren, die Filme als Anschauungsobjekte für das reale Segeln einzusetzen.