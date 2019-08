Mit Anleitung: Das sind die neuen Tor-Jubel in FIFA 20 - verrückter Frosch-Jubel

Was soll den bitte ein "Spinning Frog" sein, könnte man fragen. Die Antwort: Ein Torjubel in FIFA 20! Das Release des neuen Spiels ist nur noch wenige Wochen entfernt und langsam aber sicher werden immer mehr Details zu den Neuerungen bekannt, die Entwickler EA Sports in der neusten Version der beliebten Reihe einführt. Schon seit FIFA 09 kann man Tore mit manuellen Torjubeln feiern. Und seit einigen Jahren orientieren sich die Jubel immer mehr an denen der echten Fußball-Profis. Jetzt sind die neuen Torjubel in FIFA 20 bekannt geworden - der SPORTBUZZER zeigt sie schon vorab!

Mit Anleitung: Das sind die neuen Jubel in FIFA 20 Das neue FIFA 20 bringt auch einige neue Torjubel. Der SPORTBUZZER zeigt die neuen Jubel - und wie ihr sie machen könnt. ©

Wie schon im vergangenen Jahr durfte der Youtuber Kazooie94 die neuen Jubel vorab in einem Video vorstellen. Fast alle der Bewegungen orientieren sich an denen echter Spieler wie Mo Salah, Lionel Messi oder Antoine Griezmann. Auch der Jubel von Tottenham-Star Dele Alli, der einen regelrechten Netz-Hype auslöste, wird spielbar sein. Einige der neuen Jubel sind nur mit den Spielern ausführbar, die sie im echten Leben gezeigt haben - beispielweise Messis "Head Slap", bei dem er sich an den Kopf schlägt.

Der neue VOLTA-Modus, der an die ehemalige FIFA-Street-Reihe erinnert, bekommt sogar einen eigenen Jubel gewidmet, der passend "V" heißt. Die wohl ausgefallenste neue Show-Einlage: "Spinning Frog", bei dem der Spieler wie ein Frosch auf dem Boden rumhüpft.

Zuletzt waren bereits immer mehr Infos zum neuen Spiel rausgekommen. Unter anderem wird es einige teils deutliche Änderungen in Ultimate-Team geben, wo vor allem das neue Aufgabensystem interessant sein könnte: Es ermöglicht noch mehr Boni als schon in FIFA 19. Auch 15 neue FUT-Icons wird es geben - unter anderem Zinedine Zidane und Andrea Pirlo. Der SPORTBUZZER durfte das Spiel schon testen - das Gameplay erinnert stark an die Vorgängerversion.

Diese Icons sind neu in FIFA 20 Ultimate Team Zum Start von FIFA 20 wird es zusätzlich zu den 74 (!) Legenden-Karten aus FIFA auch 15 neue Icons geben. Der SPORTBUZZER stellt sie vor. ©

FIFA 20 erscheint am 27. September,, die Demo wird wohl am 12. oder 13. September rauskommen. Auch die Web-App für FIFA-Ultimate-Team wird wohl wieder einige Tage vor dem eigentlichen Spiel zugänglich sein - wahrscheinlich um den 18. September herum. Sich dort einmal einzuloggen, lohnt sich: Ihr könnt damit bereits vor Spiel-Start an eurem Ultimate Team basteln und bekommt wohl auch wieder einige Boni.

