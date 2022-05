Messi, Ronaldo, Robert Lewandowski. In die Rolle dieser und anderer Top-Fußballer schlüpfen Millionen von Fußball-Fans auf der Welt mit dem Videospiel "FIFA". Allerdings wird sich der Name des Spiels bald ändern. Das gab der Entwickler gerade bekannt, die Firma Electronic Arts. Ab Sommer 2023 heißen neue Spiele dann: EA Sports FC. Das klingt etwas kompliziert. Warum also der neue Name?

