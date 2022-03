Vor Real gegen PSG: Trainer Ancelotti erklärt Plan mit Toni Kroos – Kylian Mbappé reist mit nach Madrid

Wer bucht das Achtelfinal-Ticket in der Champions League – Real Madrid oder Paris Saint-Germain? Diese Frage wird am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) beantwortet. Ob die Königlichen im Rückspiel auf Toni Kroos setzen können, ist noch unklar. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training am Oberschenkel an der Rückseite verletzt. Bei den Gästen ist hingegen ebenso unklar, ob Kylian Mbappé nach einer Verletzung im Training auf dem Platz stehen kann. Inzwischen gab es aus beiden Lagern ein Update. Anzeige

"Ein Spieler, der nicht bei 100 Prozent ist, kann so eine Partie nicht bestreiten. Wenn ich denke, dass Kroos bei 100 Prozent ist, dann spielt er. Wenn ich denke, er ist bei 95 Prozent, dann spielt er nicht", machte Real-Trainer Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag deutlich. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der vergangenen Woche verletzt und erklärte vor wenigen Tagen in seinem Podcast "Einfach mal Luppen", dass ein Einsatz in Gefahr sei. "Es ist eine kleine Verletzung. Es ist nicht hundertprozentig zu sagen, ob es bis Mittwoch reicht. Es wird eng. Ich schließe es nicht aus", sagte der Ex-Nationalspieler. Klar ist: Ancelotti muss gegen Paris auf den Brasilianer Casemiro wegen einer Gelb-Sperre verzichten, genauso wie auf Linksverteidiger Ferland Mendy.

Madrid muss ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen, PSG-Stürmer Mbappé hatte seinen Klub mit einem Last-Minute-Treffer zum Sieg geschossen. Jetzt bangt PSG um den Einsatz des Angreifers. Wie der Verein mitteilte, bekam der Weltmeister am Montag im Training einen Schlag auf den linken Fuß. Erste Untersuchungen hätten einen zunächst befürchteten Bruch nicht bestätigt. Via Instagram veröffentlichte PSG am Dienstagvormittag an Foto von Mbappé, wie dieser sich auf dem Weg ins Flugzeug befindet. Paris reiste heute bereits nach Madrid. Eine Kaderliste verriet zudem, dass der französische Nationalspieler aktuell mit eingeplant wird.

Sollte der 23-Jährige für das Rückspiel ausfallen, wäre das ein schwerer Schlag für das französische Top-Team. "Ich war selbst Fußballer und hoffe, dass Spieler keine Verletzungen haben. Was Mbappé passiert ist, wird ihm die Möglichkeit geben, zum Einsatz zu kommen. Wir bereiten das Spiel so vor, dass Mbappé spielt", sagte Ancelotti. Der Angreifer hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 24 Tore geschossen und 17 Treffer vorbereitet. Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft am Ende dieser Saison aus, Real Madrid ist als ein möglicher neuer Arbeitgeber im Gespräch.

