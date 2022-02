Eberl-Nachfolge geklärt: Borussia Mönchengladbach befördert Roland Virkus zum Sportdirektor

Borussia Mönchengladbach hat mit Blick auf die vakante Position des Sportdirektors eine Entscheidung getroffen. Wie der Bundesliga -Klub am Dienstagnachmittag mitteilte, wird Roland Virkus die Nachfolge des zurückgetretenen Max Eberl antreten. Virkus war zuvor als "Direktor Nachwuchsleistungszentrum" bei den Gladbachern tätig und gehört bereits seit über 30 Jahren zum Verein. Für 17 Uhr ist an diesem Dienstag eine Pressekonferenz mit dem Eberl-Nachfolger angesetzt.

Klub-Präsident Rolf Königs sagte zur Entscheidung für eine interne Lösung: "Borussia hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, in der Infrastruktur im Borussia-Park, vor allem aber im sportlichen Bereich. An diesem erfolgreichen Weg haben viele Köpfe mitgewirkt. Wir haben eine starke Struktur und ein starkes Team. Ich freue mich sehr, dass in Roland Virkus einer aus diesem Team nun die Arbeit von Max Eberl fortsetzen wird." Die Wahl auf den bereits im Verein aktiven Virkus sorgt durchaus für eine Überraschung, da die Gladbach-Bosse nach dem Eberl-Rücktritt betont hatten, sich nach einer externen Lösung umsehen zu wollen.