Bei Eberl-Rücktritt in Gladbach: Hecking und Schröder gelten als Nachfolge-Kandidaten

Borussia Mönchengladbach ist der Krisenklub der Bundesliga: Sportlich läuft es für die Elf vom Niederrhein so schlecht wie schon lange nicht mehr. Als Tabellenzwölfter steckt die Borussia eher im Abstiegskampf als im Rennen um die Europacup-Plätze. Nun droht Gladbach wohl auch eine Führungskrise: Laut übereinstimmenden Medienberichten plant Sportdirektor Max Eberl nach fast anderthalb Jahrzehnten die Beziehung zu seinem Herzensverein vorzeitig zu beenden und zurückzutreten. Sky berichtete zuerst über den angeblichen Entschluss Eberls, der in den kommenden Tagen oder spätestens am Ende der Saison umgesetzt werden soll. Vereinsintern soll die Suche nach einem Nachfolger bereits laufen. Die Bild und Sky haben jetzt drei mögliche Nachfolger ins Spiel gebracht.

Anzeige