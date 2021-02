Ebner bringt Nordhorn zur Verzweiflung: Recken gewinnen mit neun Toren Vorsprung

Fabian Böhm hat es zweimal geschrien und die laute Musik in der ZAG-Arena noch übertönt. „Seid aggressiv“, brüllte der Recken-Kapitän. Und das war die TSV Hannover-Burgdorf, sie schlug die HSG Nordhorn-Lingen in der Handball-Bundesliga mit 31:22 (18:14). Durch den ersten Erfolg in diesem Jahr nach drei Niederlagen sind die Recken die sportlichen Sorgen einstweilen los.

Weil jedoch TSV-Schlussmann Domenico Ebner gut hielt (sieben Paraden in Hälfte eins), kam Nordhorn nicht zum Ausgleich. Als der starke Ilija Brozovic zum 13:11 ins leere Tor der Gäste traf, knallte deren zurückgeeilter Keeper Bart Ravensbergen gegen den Pfosten. Dem Schmerz folgte die Wut, Ravensbergen malträtierte eine Werbebande.

Es tat nicht selten weh in dieser so wichtigen Partie. Beide Teams fassten ordentlich zu. In der 21. Minute lagen gleich drei Recken am Boden vor dem Nordhorner Kreis: Brozovic, Böhm und Vincent Büchner. Linksaußen Büchner stand zuletzt wieder, erzielte aber prompt das 15:11. Büchner leistete sich erst spät zwei Fehlwürfe und hatte stets ein wachsames Auge auf Nordhorns Torgarant Robert Weber. Auch diese Aufgabe löste er souverän.

Recken in dreifacher Unterzahl

Ein schöner Treffer von Veit Mävers sowie ein Gegenstoß über Cehte bescherten der TSV das Vier-Tore-Polster zur Halbzeit.

In die zweite Hälfte kam Johan Hansen als Rechtsaußen. Mit einer artistischen Einlage durch Evgeni Pevnov, Büchner aus sehr spitzem Winkel und einem abgefangenen Ball von Cehte bauten die Recken die Führung auf 21:14 aus. Dann wurde es kurios: Böhm, Pevnov und Cehte mussten nacheinander für zwei Minuten raus. Da musste auch der frühere Recken-Kreisläufer Dominik Kalafut schmunzeln. Am Ende lachten jedoch die Recken, sie überstanden diese Phase tatsächlich ohne Gegentreffer. Das war vorentscheidend.