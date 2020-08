Indians stellen ihr Hygienekonzept vor: "Je nach Szenario 2000 bis 3500 Zuschauer"

Bei den Szenarien haben die Indians jeweils unterschiedlich starke Corona-Infektionszahlen zum Zeitpunkt von Heimspielen angenommen – und die dann in Relation gesetzt zum Faktor „Infizierte pro 100 000 Einwohner“ in einem Landkreis.

Nach aktuellem Stand mit den aktuellen Werten in der Region Hannover könnte man demnach 3000 Menschen ins Eisstadion lassen, sagt Gysau: „Aber wenn es nur 2000 Zuschauer sind, wären wir schon happy.“ Das sei eine wichtige Schallmauer, sagt er und betont, „dass wir auch damit leben könnten, wenn wir erst mal bis Ende Oktober nur 1000 Leute reinlassen dürfen, es in den Wochen danach aber sukzessive mehr werden“. Unter all diesen Voraussetzungen wäre ein Spielbetrieb in der Oberliga möglich.

Stadion zu drei Seiten offen + Querlüftung

Auch wenn eine Masse von 3000 Menschen im Eisstadion unter Corona-Bedingungen gar nicht vorstellbar ist – hier haben die Indians ihr Konzept so aufgebaut, dass es das Gesundheitsamt überzeugen könnte. „Unser Vorteil: Das Stadion ist zu drei Seiten offen. Darüber hinaus haben wir eine durchgehende Querlüftung und könnten zudem weitere Rotoren einsetzen, die wir sonst nur nutzen, wenn wegen hoher Luftfeuchtigkeit viel Nebel auf dem Eis ist“, sagt der Geschäftsführer.