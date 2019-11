Frühe Führung, spätes Zittern: Hannover Indians besiegen Icefighters aus Leipzig

Vor 2105 Zuschauer am Pferdeturm gab es eine doppelte Premiere: Zum ersten Mal in dieser Saison sah Andreas Morczinietz bei einem ECH-Spiel zu. Der ehemalige Indians-Stürmer hatte seine Karriere im Frühjahr beendet.

In einem intensiven Spiel, das schon Play-off-Charakter hatte, haben die Hannover Indians in der Oberliga Nord die EXA Icefighters Leipzig mit 5:4 (2:1, 3:2, 0:1) niedergekämpft.

Unter seinen Augen gelang den Indians das schnellste Tor der Saison. Chad Niddery traf nach 20 Sekunden zum 1:0. Kurz nachdem die Gastgeber eine doppelte Unterzahl überstanden, traf Thore Weyrauch zum 2:0 (17.) – und das im Powerplay, für das Indians-Trainer Lenny Soccio mit Niddery, Weyrauch, Arnoldas Bosas, Branislav Pohanka und Igor Bacek fünf Stürmer aufs Eis geschickt hatte. Florian Eichelkraut (17.) verkürzte auf 2:1.

Im Mitteldrittel blieben die Indians stark in Überzahl. Bosas (22.) und Mike Burns (37.) trafen im Powerplay, außerdem gelang Pohanka (24.) ein Tor. Michal Velecky (25., 30.) und Hannes Albrecht (47.) brachten Leipzig wieder heran. Am Ende sicherten die Indians in Unterzahl mit Mann und Maus den Sieg. Morczinietz darf also gern wiederkommen.