Spiel in eine Richtung: Indians hauen Herford die Hütte voll, am Ende steht ein 11:0

Seine Rückkehr an den Pferdeturm hatte sich Philip Lehr gewiss anders vorgestellt. Für den Keeper der Herford Ice Dragons, der in der Saison 2019/20 das Tor der Hannover Indians hütete und mit guten Leistungen in Erinnerung geblieben ist, entwickelte sich das Auswärtsspiel am Pferdeturm zu einem gebrauchten Abend.

Der ECH gewann mit 11:0 (5:0, 3:0, 3:0) und haute Lehr ordentlich die Hütte voll. Weiter geht es für die Indians bereits am Mittwoch mit einem erneuten Heimspiel, diesmal gegen die Rostock Piranhas (20 Uhr). Erlaubt sind 1250 Zuschauer, die Abendkasse am Stadion öffnet um 18.30 Uhr.