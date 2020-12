Schockmoment ohne Folgen: Indians gewinnen dank Bulmer-Hattrick mit 5:1 gegen Krefeld

Es war zwar kein Weihnachtsheimspiel wie schon vorgekommen in den vergangenen Jahren – Geschenke in Form von drei Punkten haben die Hannover Indians ihren Fans trotzdem gemacht, auch wenn diese vor dem Live-Stream und nicht im Eisstadion am Pferdeturm zuschauten. Der ECH bezwang in der Oberliga Nord den Krefelder EV 81 mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0).

Der Beginn verlief jedoch mit einem kurzen Schockmoment: 51 Sekunden waren gespielt, als die Gäste einen Penalty erhielten. Jakub Prokurat setzte den Strafschuss allerdings an den Pfosten. Kurz vor Ende des ersten Drittels schlugen die Indians dann zu. Brett Bulmer (19.) traf zum 1:0.