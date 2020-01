"Aufgeregt" vor Olympischen Jugend-Winterspielen: Großes Abenteuer für Indianerin Lily Teister

Die Vorfreude ist ihr anzumerken. „Das ist krass, dass ich dort mitspiele. Es sind so viele Länder da. Ich bin schon deswegen aufgeregt, weil ich so weit noch nie im Zug mit meiner großen Eishockey-Tasche gefahren bin“, sagt Lily Teister und lacht. Die Spielerin der EC Hannover Indians musste in den vergangenen Tagen ihre Sachen packen. Das Ziel: Lausanne. In der Schweiz nimmt sie an den Olympischen Jugend-Winterspielen teil. Sie ist sogar in der gesamten deutschen Nationalmannschaft die einzige Teilnehmerin aus Niedersachsen.

"Ich muss jetzt meinen Praktikumsbericht über Olympia schreiben"

Lily spielt für das Frauenteam der Indians in der 2. Bundesliga, an den Pferdeturm wechselte sie im vergangenen Sommer von den Young Grizzly Adams Wolfsburg. Dabei stammt die 15-Jährige aus der Region. Sie wohnt in Seelze, besucht das Georg-Büchner-Gymnasium in Letter. Dort verpasst sie nun in ihrer zweiwöchigen Abwesenheit keinen Unterricht, aber das Praktikum – sie hatte bereits einen Platz sicher in der Grundschule Seelze. Ihr Politiklehrer zeigte sich aber verständnisvoll. „Ich muss jetzt meinen Praktikumsbericht über Olympia schreiben.“

Auf Schlittschuhen stand sie zum ersten Mal im Alter von zweieinhalb Jahren, rund zwei Jahre später begann das Eistraining – in Langenhagen im damaligen Lenny Soccio Ice & Event Center. Der Gründer und Namensgeber, heute Coach der Oberliga-Männer der Hannover Indians, bildete Lily in einem der Kurse aus. „Das ist schon witzig, dass er jetzt in dem Verein, in dem ich auch spiele, der Cheftrainer ist.“