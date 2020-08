"Verunsichert die Fans": Fans der Indians vor Lizenz-Entscheidung in großer Sorge

Noch ein Tag bis zur Verhandlung vor dem Spielgericht des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB): Am Donnerstag entscheidet sich, ob die Hannover Indians die Lizenz für die Oberliga erhalten oder die Saison in der viertklassigen Regionalliga bestreiten müssen .

So werde nur die Gerüchteküche angeheizt, „weil jeder mal irgendwo was gehört haben will und dann in sozialen Medien oder Foren jede Menge los ist“. Weil der DEB die Wirtschaftlichkeit infrage gestellt habe, herrsche unter vielen Fans „nachvollziehbare Angst, dass eine Insolvenz wie in den vergangenen Jahrzehnten droht“.

Auf der anderen Seite kann Frank Schmidt auch verstehen, wenn sich die Geschäftsführung, zu der er einen guten Draht pflegt, eher zurückhält mit Informationen und auch Geschäftsgeheimnisse hat. „Schließlich handelt es sich um ein laufendes Verfahren, zu viel Informationen könnten das DEB-Spielgericht negativ beeinflussen“, sagt der Beauftragte, der zuletzt zusammen mit dem Fanprojekt am Pferdeturm viele Anfragen gestellt hatte.