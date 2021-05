Torgefährlicher "Bad Boy": Indians verpflichten Jayden Schubert aus Rostock

Jayden Schubert ist ein Wunschspieler des Coaches. „Einen Spieler wie ihn habe ich mir für unsere neue Mannschaft erhofft. Er geht hart zum Tor“, sagt Indians-Trainer Lenny Soccio und fügt an, dass er die nötige Physis, die Schubert mitbringt, in der Vorsaison etwas vermisst habe.

In der Tat ist der 23-Jährige kein Kind von Traurigkeit. In 41 Partien der regulären Saison sammelte er 152 Strafminuten und führte damit die Rangliste der „Bad Boys“ an.

Aber torgefährlich ist er auch: Für die Piranhas gelangen ihm 14 Treffer und 17 Torvorlagen in diesen 41 Spielen. In den Play-offs schied Schubert mit Rostock in zwei Partien gegen die Scorpions aus – dabei gelangen ihm zwei Tore.