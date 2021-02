Zittern bis zum Schluss: Indians feiern gegen Herforder EV 4:3-Heimsieg

Sein Stürmer Robby Hein verstand offenbar, was Soccio von ihm wollte, und hämmerte die Scheibe im Powerplay nach schönem Diagonalpass von Brett Bulmer zum 2:1 ins Netz. Dieses Tor in Überzahl ebnete den Indians in der Oberliga den 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)-Erfolg am Pferdeturm gegen den Herforder EV.

Was er ihm zurief, war selbst im leeren Eisstadion nicht genau zu verstehen – aber es war offenbar eine gute Anweisung. „Robby! Robby!“, schrie Lenny Soccio, Trainer der Hannover Indians, kurz vor dem unmittelbar danach anstehenden Bully aufs Eis und fuchtelte mit den Armen herum.

Vorangegangen war ein verhaltenes Anfangsdrittel, in dem Parker Bowles für das 1:0 sorgte (10.). Wie schon am Sonntag spielte der Kanadier nicht mit seinem Landsmann Bulmer in einer Reihe, Soccio hatte die vierwöchige Corona-Pause für eine neue Zusammenstellung der Sturmformationen genutzt.

Gäste egalisieren etwas glücklich

Kurz danach verhinderte erst ECH-Keeper David Zabolotny gegen Björn Bombis den Ausgleich, danach vergab Sebastian Christmann das 1:1. In der 24. Minute egalisierte Herford jedoch, wenn auch etwas glücklich. Die Scheibe prallte vom Schlittschuh von Maxi Pohl in Richtung Tor, Zabolotny bekam sie erst wenige Zentimeter hinter der Linie zu fassen. Weil es im Eishockey keine Eigentore gibt, bekam Tim Krüger den Treffer gutgeschrieben.

Es folgte das Hein-Tor zum 2:1 (31.) auf Trainer-Zuruf – davor und danach waren die Ostwestfalen jedoch im Pech, als Schüsse von Christmann (30.) und Krüger (34.) an den Pfosten klatschten. Ohnehin dürfte Christmann diesen Abend nicht in bester Erinnerung behalten: Zu Beginn des Schlussdrittels schob er die Scheibe am leeren Tor vorbei.

Dennoch drängte Herford weiter auf den Ausgleich, Zabolotny behielt jedoch Ruhe und Übersicht. Kurios dann der Treffer zum 3:1: In Überzahl verlor der HEV die Scheibe im eigenen Drittel beim Spielaufbau. Indians-Kapitän Branislav Pohanka zog sofort ab und überraschte damit auch Keeper Ennio Albrecht (52.).