"Keine Liquiditätsengpässe": Indians sind guter Dinge, die Lizenz noch zu bekommen

„Wir sind sehr verwundert und können die Entscheidung nicht nachvollziehen“, sagt Andy Gysau. Der Geschäftsführer der Indians sprach Mittwoch mit den Verantwortlichen. „Das hat nur wenige Minuten gedauert, um den DEB zu überzeugen.“ Dennoch müssen und werden die Indians den Klageweg gehen. „Wir sind optimistisch, auf diese Weise noch die Zulassung zu erhalten. Wir haben viele neue Sponsoren, unseren Zuschauerschnitt gesteigert und keine Liquiditätsengpässe“, sagt Gysau.

"An Corona liegt es nicht", heißt es vom Verband

Doch an was liegt es genau? Weil ein Zulassungsverfahren auch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ist: an den Finanzen, auch wenn niemand so recht ins Detail gehen will. „Es hat wirtschaftliche Gründe. Und an Corona liegt es nicht, da haben wir schon viel Nachsicht gezeigt“, sagt Ruben Stark auf Anfrage vom SPORTBUZZER.

Der Leiter der DEB-Kommunikation führt weiter aus, „dass es zwei Nachfristen gab, in denen kein zur Genehmigung ausreichendes Ergebnis vorlegt werden konnte.“ Mit Blick darauf, dass der Klageweg offenstehe, wolle er sich nicht weiter zu Inhalten äußern.