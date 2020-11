"Viel Zeit fürs Training tut gut": Indians-Coach Lenny Soccio gibt sich zuversichtlich

Das erste Punktspiel-Wochenende in der Oberliga Nord absolviert – das zweite steht unmittelbar bevor. Die Hannover Indians sind zum Auftakt zwei Mal als Verlierer vom Eis gegangen, das soll sich am Freitag (20 Uhr) bei den Hammer Eisbären sowie am Sonntag (19 Uhr) zu Hause am Pferdeturm gegen Rostock Piranhas natürlich nicht wiederholen.

Inklusive der dem Saisonstart vorgelagerten Testbegegnungen hatten die Indians zuletzt fünf Spiele innerhalb von zehn Tagen zu bestreiten. "Es tut uns gut, dass wir jetzt mal fast eine Woche Pause und viel Zeit fürs Training hatten", sagt ECH-Coach Lenny Soccio.