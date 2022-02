Der Heimspiel-Fluch: Indians warten und warten auf eine Partie am Pferdeturm

Heimspiele für die Hannover Indians? Nicht in diesen Tagen – vor allem nicht gegen die Icefighters Leipzig. Am Mittwochabend hätten die Sachsen zum Nachholspiel der Oberliga Nord am Pferdeturm antreten sollen. Doch die Begegnung fiel aus. Wie schon am 25. Januar und am 4. Januar. Immer wegen Corona-Fällen bei den Icefighters. Nach der dritten Absage der Partie Hannover gegen Leipzig binnen eines Monats nahmen es die Indians mit Galgenhumor und kommentierten auf ihrer Homepage, dass ein Fluch über diesem Spiel liege.

Vielleicht ist es auch ein Pferdeturm-Fluch. „Natürlich ist das frustrierend: Wir haben alle unsere Auswärtsspiele absolviert und sitzen ständig im Bus – und unsere Heimspiele fallen aus“, sagt Indians-Geschäftsführer Andy Gysau. In der Tat ist der Begriff „Heimspiel“ für den ECH in diesem Jahr ein Fremdwort. Das 5:2 am 16. Januar gegen Krefeld war die einzige Begegnung in 2022 am Pferdeturm. In den vergangenen zehn Tagen fielen gleich vier Partien auf eigenem Eis aus – es gab Absagen für die Duelle gegen Herford, Leipzig, Halle und nun wieder Leipzig.