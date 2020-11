Hannover Indians-Offensive deklassiert Hamm mit 6:0 – Scorpions siegen in Rostock 5:3

Perfekter Start in das Eishockey-Wochenende aus hannoverscher Sicht. Die Indians gewannen am Freitagabend mit 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) bei den Hammer Eisbären, vor 14 Tagen hatte man im Ruhrgebiet mit 5:0 triumphiert. Die Scorpions setzten sich mit 5:3 (2:0, 1:0, 2:3) bei den Rostock Piranhas durch.

Anzeige

Früher Doppelschlag der Indians

Mit einem Doppelschlag binnen 45 Sekunden stellten die Indians, bei denen Lukas Schaffrath zwischen den Pfosten stand, die Weichen frühzeitig auf Sieg. Michael Burns und Branislav Pohanka trafen in der siebten Minute zum 2:0 für den ECH. Parker Bowles (14.) erhöhte noch im ersten Drittel. Auch der Mittelabschnitt ging mit 3:0 an die Gäste. Alle Treffer gingen aufs Konto der ersten Sturmreihe. Brett Bulmer (25.) war zum 4:0 erfolgreich. Bowles (32., 36.) vollendete seinen Hattrick – sein zweites Drei-Tore-Spiel binnen sechs Tagen. Am vergangenen Sonntag hatte der Kanadier einen Hattrick zum 8:4-Erfolg in Krefeld beigesteuert.