Die Indians und das zweitlängste Play-off-Spiel aller Zeiten: „Müde und glücklich“

Am Montag um 9.30 Uhr rollte der Mannschaftsbus der Hannover Indians am Eisstadion am Pferdeturm vor – nach der Rückkehr von einer denkwürdigen Play-off-Partie in der Eishockey-Oberliga. „Müde und glücklich“, sagte Indians-Trainer Lenny Soccio über die Gemütslage seiner Spieler. Mit einem 4:3-Erfolg beim Deggendorfer SC hatte der ECH den Ausgleich der Achtelfinalserie zum 1:1 geschafft. Die Müdigkeit stammt aus dem Marathon-Match: Die Hannoveraner gewannen in der vierten Verlängerung die Begegnung, die ihren Platz sicher hat in den Rekordbüchern des deutschen Eishockeys.

In dieser Saison greift in der Oberliga eine Regel, die es in höheren Spielklassen bereits gibt, die aus Nordamerika bekannte „Endless-Overtime-Regel“. Das bedeutet: Gibt es in einer Begegnung nach den üblichen drei Dritteln keinen Sieger, erfolgen so viele Verlängerungen wie nötig à weitere 20 Minuten – bis ein Tor fällt und ein Sieger feststeht. Bislang gab es in der Oberliga nach einem torlosen Verlängerungsdrittel sofort das Penaltyschießen. „Das ist eine Lotterie. Es ist besser, wenn eine Partie aus dem Spiel heraus entschieden wird“, sagt Soccio. Und das dauerte, sodass das Spiel der Regel entsprechend tatsächlich zur „Endless-Overtime“ wurde.

Pohanka setzt der Endlosigkeit in der 128. Minute ein Ende

Auch wenn sich im Eisstadion sukzessive die Reihen etwas lichteten: Ein Großteil der 1500 Zuschauer, darunter rund 100 Fans der Indians, hielten bis zum Ende aus. Immerhin bekamen sie auch etwas geboten. Denn beide Mannschaften absolvierten nach den drei regulären Dritteln plus der folgenden drei Verlängerungsabschnitte zwei volle Eishockey-Spiele hintereinander - ehe der Indians-Kapitän höchstpersönlich nach 127 Spielminuten und 29 Sekunden zum Siegtor traf, das die ECH-Spieler auf dem Eis mit letzter Kraft in einer großer Jubeltraube feierten.

Die Wahnsinn von Deggendorf geht damit als das deutschlandweit zweitlängste Play-off-Spiel aller Zeiten in die Geschichte ein. Länger dauerte es nur in der DEL im Jahr 2008 zwischen Köln und Mannheim, als die Entscheidung in der sechsten Verlängerung in der 169. Spielminute fiel. Der Weltrekord stammt übrigens aus Norwegen: 2017 duellierten sich die Storhamar Dragons und die Sparta Warriors 217 Minuten miteinander, bis die Dragons in der achten Verlängerung als Sieger feststanden.

„Für unsere Spieler sind solche Spiele absolutes Neuland. Wichtig ist jetzt die Regeneration“, sagt Soccio, der als Spieler in Nordamerika mal Teil einer solchen XXL-Partie war. „Das ging auch in die vierte Verlängerung – aber wir haben verloren durch einen abgefälschten Schuss“, erinnert sich der Coach. Am Montag stand kein Eistraining an. Weiter geht es bereits am Dienstag (20 Uhr, Pferdeturm) mit dem dritten Spiel der Serie.