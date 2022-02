Niemand zielt wie sie: Gisela Peter, Indians-Edelfan und Puckspiel-Königin

Treue Anhänger haben die Hannover Indians viele, Gisela Peter ist aber so etwas wie ein Edelfan. „Meine Tochter hat mich mal mitgenommen. Da war ich von Eishockey sofort fasziniert“, erinnert sich die Langenhagenerin. „Seit rund zehn Jahren bin ich voll dabei.“ Auch Auswärtsspiele besucht Gisela Peter in der Oberliga, wobei derzeit wegen der Pandemie solche Aktivitäten ruhen. „Ich hoffe, dass das nach Corona bald wieder möglich ist.“ Auch bei Eröffnungsfeiern vor den jeweiligen Spielzeiten sowie bei den Saisonabschlusspartys ist sie normalerweise dabei, kommt auch gern mit den Spielern ins Gespräch.

Wenn sie im Eisstadion am Pferdeturm das Puckspiel gewinnt, dann gibt es Sprechchöre für sie. Wenn sie nicht gewinnt, ebenfalls. „Gisela! Gisela!“, dröhnt es dann aus den Kehlen der Eishockeyfans aus der Nordkurve. Gisela winkt von ihrem Stammplatz zurück und lächelt. Doch wer ist eigentlich diese Gisela, die jeder zumindest mit Vornamen kennt?

74 Jahre ist sie alt. Und eben nicht nur Stammgast bei den ECH-Partien, sondern auch beim sogenannten Puckspiel. Das Prinzip: In der ersten Drittelpause können Zuschauer eine schwarze Hartgummischeibe in einem vorgegeben Zeitfenster auf Eis werfen. Die drei Pucks, die am nächsten zum Mittelpunkt der Spielfläche liegen, gewinnen Preise. „Man muss gut zielen und hoffen, dass man nicht durch einen anderen rausgeschossen wird“, sagt Gisela.

Nicht selten wirft sie am besten. Wenn dann während des zweiten Drittels Stadionsprecher Toddy Barton die drei Bestplatzierten ansagt und die Siegerin wie zuletzt als „siebenfache deutsche Meisterin und fünffache Champions-League-Siegerin“ verkündet, ist die Stimmung im Stadion fast so gut wie nach einem Tor der Indians. „In einer Saison habe ich sechsmal gewonnen – und dadurch sechs Trikots bekommen“, sagt Gisela Peter und lacht.

Der Nachwuchs liegt Gisela Peter am Herzen

Natürlich hat sie als Fan noch viel mehr Trikots, bei einer Saisonabschlussfeier ersteigerte sie beispielsweise das Jersey von Abwehrspieler Maximilian Pohl. Selbst ist Gisela, die zum 29 Mitglieder starken Indians-Fanclub Amaroks gehört, immer mit einem Trikot mit ihrer Lieblingsnummer 74 dabei.

Und nicht nur das Oberligateam liegt ihr am Herzen, auch der Indians-Nachwuchs. Daher macht sie auch gern beim Puckspiel mit. Denn wer sich dort beteiligt, muss sich die Scheiben im Stadion kaufen – der Erlös kommt der Jugend zugute. Gisela hat sich natürlich das 30-Euro-Saisonpaket gesichert.