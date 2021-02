EC Hannover Indians unterliegen Herner EV mit 2:5

Parallele zum 1:2 am Dienstag gegen die Crocodiles Hamburg: Auch in Herne lagen die Indians im ersten Drittel relativ schnell nach dem Doppelpack eines gegnerischen Stürmers zurück. Zum Beginn der Woche hatte Dominik Lascheit für die Hanseaten zwei Treffer erzielt, diesmal war es HEV-Angreifer Marcus Marsall. In der achten Minute sorgte er innerhalb von 18 Sekunden für das 2:0. Dabei ließ sich Indians-Torhüter David Zabolotny mit einem Schuss aus spitzem Winkel überraschen – und das nicht zum ersten Mal in der bisherigen Saison.

Alexander Komov macht die Hoffnungen der Indians auf den Ausgleich zunichte

Immerhin: Den Gästen gelang schon früher als am Dienstag der Anschlusstreffer. Ryan del Monte verkürzte nach etwas mehr als 17 Minuten auf 2:1. Im Mittelabschnitt erzielte Christoph Ziolkowski das 3:1 (28.). Im Schlussdrittel brachte Branislav Pohanka den ECH, bei dem Jakob Ceglarski und Nick Bovenschen ihr Comeback gaben, auf 3:2 heran (43.). Doch Alexander Komov (46.) stellte den alten Abstand wieder her und machte die ECH-Hoffnung auf den Ausgleich zunichte. Denis Fominych (54.) stellte in Überzahl den Endstand her, der aus Indians-Sicht wenigstens nicht so deutlich ausfiel wie noch im Dezember beim 10:1 für den HEV.