EC Hannover Indians unterliegen Ice Dragons Herford – Scorpions siegen bei EG Diez-Limburg (mit Bildern)

Der Knall war im kompletten Eisstadion am Pferdeturm zu hören und hallte nach – besonders weil es leer ist. Als es im Spiel der Hannover Indians gegen den Herforder EV zur ersten Drittelpause ging, schlug Indians-Torhüter Lukas Schaffrath mit voller Wucht seinen Schläger gegen die Bande. Zu sehr wurmte ihn das Gegentor wenige Minuten zuvor, als ihn Sebastian Christmann mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum zwischenzeitlichen 1:1 überwunden hatte. Am Ende gab es allgemeinen Frust: Die Indians verloren die Partie in der Eishockey-Oberliga mit 2:3 (1:1, 1:2, 0:0).

Schaffrath glänzt

Gleich die erste große Chance der Herforder von Björn Bombis entschärfte Schaffrath, als er sich ganz lang machte und seinen Schoner ausfuhr. Auch gegen Ulib Berezovskij, Tim Krüger und Sebastian Christmann reagierte der ECH-Keeper im ersten Drittel glänzend. Dass es zu diesem Zeitpunkt 1:0 für die Gastgeber stand, Branislav Pohanka hatte einen Schuss von Nicolas Turnwald gekonnt ins Netz abgelenkt (12.), wirkte eher schmeichelhaft. Umso ärgerlicher aus Sicht des bis dahin fehlerlosen Schaffrath, dass er sich von Christmann zum 1:1 überraschen ließ (18.).