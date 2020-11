EC Hannover Indians verlieren zum Saisonauftakt gegen Tilburg – Scorpions mit Sieg gegen Crocodiles Hamburg

Zum Saisonbeginn in der Eishockey-Oberliga hatten die Hannover Indians die Tilburg Trappers zu Gast, bekanntlich ohne Zuschauer. Und ob gegen die Niederländer mit der Unterstützung von den Rängen mehr drin gewesen wäre, bleibt Spekulation. Im ersten Pflichtspiel der mit sechs Wochen Verspätung begonnenen Saison unterlagen die Indians zumindest mit 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Die Spieler laufen im Scheinwerferlicht aufs Eis, der Marterpfahl steht auf der Mittellinie, das Lichtermeer aus Wunderkerzen sorgt am Pferdeturm für knisternde Spannung – das alles war zum Beginn der neuen Spielzeit nur Kopfkino. Genauso wie der Schlachtruf „Hannover! Hannover!“ aus der Nordkurve, als Hauptschiedsrichter Daniel Ratz den Puck um 20.02 Uhr zum Eröffnungsbully einwarf.

Aus den Testspielen bekannter Fauxpas von den Indians

Denn mehrfach zeigten die einfach flinkeren Gäste ihre technische Stärke – und dass sie auch in dieser Saison wieder Topfavorit sind. Lediglich zur Mitte des zweiten Drittels, als die Indians phasenweise Druck aufbauten und Tilburg sich mehrfach in Unterzahl verteidigte, stand die Begegnung auf der Kippe. Parker Bowles verkürzte gegen seinen Ex-Verein auf 1:2 (32.). Zum Ende des Mittelabschnitts passierte dem ECH ein aus den Testspielen bekannter Fauxpas: ein spätes Gegentor vor Drittelende. Jordy van Oorschot gelang zwei Sekunden vor der Sirene das 1:3, was den Zwei-Tore-Abstand, dafür sorgten Bartek Bison (16.) und Diego Hofland (27.), wiederherstellte.