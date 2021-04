"Es ist mir eine Ehre“: Nick Bovenschen und Max Pohl verlängern bei Hannover Indians

Personalie für Personalie baut der EC Hannover Indians seinen Kader für die neue Spielzeit in der Eishockey-Oberliga Nord auf. Beinahe kein Tag vergeht, an dem die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio nicht eine weitere Personalie bekanntgeben. In den letzten 24 Stunden haben Nick Bovenschen und Maximilian Pohl ihre Verträge jeweils um ein Jahr verlängert.

Der 36-jährige Verteidiger Bovenschen geht in seine achte Saison bei den Indians, die er mittlerweile auch in der Organisation unterstützt. Verteidigerkollege Pohl ist zwar sieben Jahre jünger, aber schon ein Jahr länger am Pferdeturm.