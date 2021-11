Beste Saisonleistung: Indians geben Vollgas und besiegen den Spitzenreiter

Bevor es auf die Ehrenrunde ging, drang „Oh wie ist das schön!“ aus den Kehlen der 1917 Zuschauer am Pferdeturm – soweit sie Anhänger der Hannover Indians waren, die an diesem Abend ohnehin einen Lärm wie 3000 Fans erzeugten. Der 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)-Sieg in der Oberliga gegen die Saale Bulls war nicht nur schön, sondern auch die beste Saisonleistung des ECH.

Anzeige

Der erste Abschnitt der Partie – ein Drittel, das Vollgas-Eishockey und den ganzen Reiz dieser Sportart bot. Zunächst waren die Indians am Drücker, wenn auch begünstigt durch drei Überzahlspiele in den ersten sieben Minuten. Die zweite Situation nutzte Parker Bowles zum 1:0 (5.). Beim dritten Powerplay lag das 2:0 in der Luft, doch Joe Kiss schoss aus spitzem Winkel am leeren Tor vorbei.