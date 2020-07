Vier Milliarden Euro weniger! Europas Klubs drohen laut Studie hohe Einnahmeverluste

Die europäischen Fußballklubs müssen wegen des Coronavirus bis zum kommenden Jahr Einnahmenverluste von insgesamt knapp vier Milliarden Euro befürchten. Das ergab eine Studie der Europäischen Club-Vereinigung (ECA) , die am Dienstag vorgestellt wurde. Demnach würden die Vereine des Kontinents diese Saison 1,6 Milliarden Euro weniger einnehmen. In der Spielzeit 2020/2021 werden es sogar 2,4 Milliarden Euro sein , wie es in der Studie weiter heißt. Nicht mit eingerechnet sind den Angaben zufolge allerdings mögliche Einnahmen aus Spielertransfers.

Als Stichprobe für die Studie wurden zehn europäische Ligen herangezogen, darunter die fünf wichtigsten in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich . In sieben der zehn Ligen wurde der Spielbetrieb während der Corona-Krise wieder aufgenommen.

ECA-Boss spricht von "seismischem Schock"

BVB rechnet mit einem Fehlbetrag von 45 Millionen Euro

Ende Juni hatte Borussia Dortmund in Form eines Ad-hoc-Schreibens Einblicke in die Geschäftszahlen gewährt. Daraus ging hervor, dass der BVB mit einem Fehlbetrag von 45 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2019/20 rechnet - bei einem Gewinn vor Steuern von 62 Millionen Euro. Auch wenn die Corona-Krise ein gewaltiges Loch in die Kassen der Schwarz-Gelben gerissen hat, sei der Klub "gewappnet, die erwarteten Verluste zu tragen" - insbesondere mit Blick auf die gute Ertragslage in den vergangenen Geschäftsjahren und das Konzerneigenkapital in Höhe von 355 Millionen Euro.