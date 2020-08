Echter Härtetest: Dynamo Dresden reist an die Alte Försterei

Dresden. Bei hochsommerlichen Temperaturen haben die Profis von Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden am Freitagvormittag zwei wichtige Termine hinter sich gebracht. Erst nahmen die Profis von Cheftrainer Markus Kauczinski in der neuen Spielkleidung von Ausrüster Craft im Trainingszentrum an der Pieschener Allee Aufstellung für das offizielle Mannschaftsfoto, dann zogen sie die grauen Trainingstrikots über, um sich für das Testspiel beim Bundesligisten Union Berlin vorzubereiten. Anstoß im Stadion An der Alten Försterei ist um 14.30 Uhr. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) überträgt das Spiel live im TV, auf rbb24.de und auf der Facebook-Seite „RBB Sport“.

In Berlin-Köpenick erwartet die Schwarz-Gelben ein beinharter Test gegen die „Eisernen“, die sich u.a. mit Torjäger Max Kruse prominent für ihre zweite Saison im gesamtdeutschen Oberhaus verstärkt haben. Doch bei Dynamo gibt man sich zuversichtlich: „Wir haben verschiedene Dinge im Training besprochen und viel im spieltaktischen Bereich gearbeitet. Grundsätzlich bin ich sehr positiv, wie die Jungs die Inhalte annehmen und versuchen in den Einheiten umzusetzen. Dass noch nicht alles gelingen kann, ist zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung normal“, erklärte Kauczinski nach der Einheit, die von Sport-Geschäftsführer Ralf Becker und Chefscout Kristian Walter aufmerksam verfolgt wurde. Alle unter Vertrag stehenden Spieler bis auf den an der Schulter verletzten Mittelfeldmann Justin Löwe, der in Kürze unters Messer kommt, trainierten mit.

Dynamos Trainer Kauczinski wird allen Spielern Einsatzzeit geben

Fast alle dürften gegen die Truppe von Trainer Urs Fischer Einsatzzeit erhalten, denn Kauczinski möchte wie am vergangenen Sonntag beim 2:3 gegen die Hertha-Reserve in der Halbzeit durchwechseln. „Wir werden zwei verschiedene Mannschaften gegen Union aufs Feld schicken, damit die Belastung für jeden einzelnen Spieler noch nicht zu hoch wird. Der Plan ist, dass jeder maximal 45 Minuten zum Einsatz kommt“, kündigte der Gelsenkirchener an. Er hofft, dass seine mit zwölf Neuzugängen ausgestattete Mannschaft dem Favoriten in der Wuhlheide Paroli bieten kann. Die Trainingswoche stimmt ihn optimistisch: „Ich glaube, dass wir im Vergleich zur Vorwoche einen Schritt weiter sind und durchaus die Chance haben, auch in Berlin gegen einen sehr starken Gegner ein gutes Ergebnis zu erzielen.“

Neuling Agyemang Diawusie freut sich auf das Kräftemessen. Der gebürtige Berliner sagt: „Grundsätzlich ist es immer schön, gegen einen Erstligisten zu spielen. Da kann man sehen, auf welchem Niveau die und auf welchem wir sind.“ Das Spiel gegen Union werde ein harter Test, „aber ich denke, dass wir das auch meistern können“. Besonders freut sich der Neuzugang vom FC Ingolstadt auf das Wiedersehen mit Mittelstürmer Cedric Teuchert, mit dem er im Nürnberger Nachwuchs noch ab und zu zusammengespielt hat.

Unions Neven Subotic nicht mehr im Kader

Große Namen hat Union noch mehr zu bieten, doch einen werden die Fans der Ostberliner bald vermissen. Union setzt nicht mehr auf Neven Subotic und reist ohne den erfahrenen Innenverteidiger ins anstehende Trainingslager nach Bad Wörishofen. Wie die „Eisernen“ am Freitag mitteilten, kann der 31-Jährige Gespräche mit anderen Vereinen über einen Wechsel führen und soll sich zunächst mit Einzeltraining auf die neue Saison vorbereiten. Eigentlich besitzt der frühere Profi von Borussia Dortmund in Berlin noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Laut ausländischen Medienberichten soll Fenerbahce Istanbul aus der Türkei Interesse an dem Serben haben.