Edelmetall in Dresden gelandet: Bronze-Gewinnerin Tina Punzel zurück in der Heimat

Dresden. Die Gratulanten mussten sich am späten Dienstagabend in Geduld üben. Der Flieger aus Frankfurt/Main mit den beiden olympischen Bronzemedaillengewinnerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel verspätete sich um eine ganze Stunde. Als das Duo dann aber kurz vor Mitternacht endlich in Klotzsche gelandet war, gab es einen stürmischen Empfang durch Punzels Eltern Jacqueline und Rainer sowie Bruder Hardy. Anzeige

Auch zahlreiche Freunde, Vertreter der Stadt und des Dresdner SC waren zum Empfang erschienen, um die Erfolgsspringerinnen in der Heimat willkommen zu heißen und zu feiern. Nach der 24-stündigen Reise zeigten sich die beiden Athletinnen, die in Tokio Bronze im Dreimeter-Synchron gewannen und damit dem deutschen Team die erste Medaille bei diesen Spielen beschwert hatten, noch putzmunter und fit. Natürlich gab es zunächst herzliche Umarmungen und viele Blumensträuße. Voller Stolz präsentierten Punzel und Hentschel mit strahlendem Lächeln den Fotografen ihre Medaillen und stellten sich geduldig den Fragen der Medienvertreter.

„Ich bin mit dem Traum, eine olympische Medaille zu gewinnen, nach Tokio gefahren. Ich wusste, an dem Tag muss alles passen. Und wir haben es geschafft, unseren Plan durchgezogen“, sagt Tina Punzel überglücklich und die mehrfache Europameisterin und WM-Medaillengewinnerin fügt an: „Eine olympische Medaille fehlte mir noch in meiner Kollektion.“ Es sei ein schönes und auch besonderes Gefühl gewesen, für Deutschland in Tokio das erste Edelmetall zu gewinnen.

Sportliche Zukunft offen

„So einen Auftakt vergisst man nicht. Als wir anschließend am deutschen Haus ankamen, standen alle Spalier und haben geklatscht“, berichtet die Dresdnerin, die anschließend im Turm-Synchron noch Platz fünf und an ihrem 26. Geburtstag im Dreimeter-Einzel Rang sieben erkämpfte. Einen besonderen Platz in ihrem Herzen werde auch die Eröffnungsfeier für immer behalten: „In Rio vor fünf Jahren haben wir die nicht erleben können und das hat schon gefehlt. Deshalb wollte ich diesmal unbedingt mit der Mannschaft ins Stadion einlaufen und dieses Teamgefühl, den olympischen Gedanken spüren. Auch wenn da keine Zuschauer saßen, werde ich das nie vergessen.“

Natürlich habe sie bei den Wettkämpfen die Stimmung auf den Rängen zum einen vermisst, andererseits sei es dadurch leichter gefallen, sich ohne Ablenkung voll und ganz auf sich zu fokussieren. Gelegenheit, den Erfolg und ihren 26. Geburtstag zu feiern, habe sie allerdings noch nicht wirklich gehabt, gibt Punzel zu. „Das holen wir jetzt zu Hause nach“, meint sie lachend und freut sich auf ein „paar erholsame Tage daheim“.