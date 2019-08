Neue Rückennummer: Eden Hazard wird bei Real Madrid Nachfolger von Cristiano Ronaldo

Nummer 7 statt Nummer 50: Eden Hazard hat kurz vor Saisonstart noch einmal die Rückennummer gewechselt. Wie Real Madrid auf seiner Internetseite offiziell bestätigt hat, darf der 100-Millionen-Euro-Neuzugang der Königlichen die in Madrid mittlerweile legendäre Nummer 7 auf seinem Trikot tragen. In der Saisonvorbereitung hatte der Kapitän der belgischen Nationalmannschaft noch die gewöhnungsbedürftige Nummer 50 getragen.

Eden Hazard: Neue Trikotnummer bei Real Madrid dank Mariano Diaz

Verhilft Hazard also nun der Rückennummer 7 zu neuem Glanz bei Real Madrid? Der Druck auf den belgischen Superstar ist groß. Inklusive der geschätzten Bonuszahlungen könnte die Ablösesumme von Real Madrid an den FC Chelsea sogar auf rund 145 Millionen Euro anwachsen. In der Saisonvorbereitung konnte der 28-Jährige allerdings nicht komplett überzeugen. Neben schwachen Auftritten in Testspielen soll er auch mit einigen Kilos zu viel auf den Hüften aus dem Urlaub gekommen sein.