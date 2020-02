Schock für Real Madrid: Eden Hazard schwer verletzt - EM-Aus droht

Hiobsbotschaft für Real Madrid und die belgische Nationalmannschaft: Eden Hazard droht nach einer schweren Verletzung das vorzeitige Saisonaus bei den Königlichen. Wie der spanische Klub am Sonntagmittag mitteilte, hat sich Hazard am Samstagabend bei der 0:1-Niederlage gegen UD Levante das rechte Wadenbein gebrochen. Damit fällt der 100-Millionen-Euro-Neuzugang sicher für das Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City (Hinspiel an diesem Mittwoch) und den Clasico gegen den FC Barcelona am 1. März aus. "Es sieht schlecht aus", sagte sein Trainer Zinedine Zidane nach dem Spiel.