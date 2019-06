Bericht: Eden Hazard erhält legendäre Rückennummer bei Wechsel zu Real Madrid

Der FC Chelsea hat das Finale der Europa League beherrscht und den FC Arsenal klar besiegt. In der internationalen Presse gibt es viel Lob, aber es wurden auch kritische Töne laut - wegen dem Final-Spielort in Baku. ©

Eden Hazard vor Transfer zu Real Madrid? Mega-Ablöse im Gespräch

Wie die englische Boulevard-Zeitung Sun berichtet, soll Eden Hazard die legendäre Rückennummer in der kommenden Saison tragen. Der Belgier hatte nach dem Europa-League-Sieg bereits gesagt, dass er an einen Abschied bei den Blues denkt. "Ich habe mich vor zwei Wochen entschieden. Ihr werdet es in ein paar Tagen erfahren", erklärte der 28-Jährige am vergangenen Mittwoch.