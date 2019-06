Medien: Millionen-Deal um Eden Hazard fix - Real Madrid und FC Chelsea einigen sich auf Mega-Summe

Real Madrid zahlt Mega-Ablöse für Hazard - plus Bonuszahlungen

So wird Real umgerechnet knapp 100 Millionen Euro für den Wechsel von Hazard zu den Königlichen an den FC Chelsea überweisen - und damit deutlich weniger als der Europa-League-Sieger zunächst gefordert hatte. So wollten die Blues zunächst 146 Millionen Euro für den Belgier an Ablöse kassieren. Doch die beiden Spitzenklubs haben sich offenbar nun auf einen Kompromiss geeinigt: So soll die von Chelsea geforderte Summe durch einfach zu erreichende Bonuszahlungen schrittweise nach dem Transfer noch erreicht werden - ähnlich, wie es beim Transfer von BVB-Star Ousmane Dembélé (Ablöse: 105 Millionen Euro plus Boni) zum FC Barcelona 2017 der Fall gewesen war.