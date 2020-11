Muskelverletzung stoppt Eden Hazard: Real-Madrid-Profi fällt erneut lange aus

Schlechte Nachrichten für Eden Hazard und Real Madrid: Der belgische Nationalspieler erlitt bei der 1:2-Heimniederlage des spanischen Meisters am Samstag gegen CD Alavés eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel. Das habe eine Untersuchung am Montag ergeben, teilte der Klub des deutschen Nationalspielers Toni Kroos mit. Wie lange der 29-Jährige ausfallen wird, wurde nicht mitgeteilt. Nach Berichten spanischer Fachmedien wie Diario AS und Marca droht dem offensiven Mittelfeldspieler aber eine Zwangspause bis Jahresende.

