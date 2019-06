Offiziell! Real Madrid bestätigt Transfer von Chelsea-Star Eden Hazard

Der Wechsel von Superstar Eden Hazard vom FC Chelsea zu Real Madrid ist endgültig perfekt. Die Spanier bestätigten den Transfer am Freitagabend via Twitter mit einem kurzen Video und dem Hashtag "#welcomehazard". Der belgische Nationalspieler, der mit seiner Landesauswahl am Samstag in Kasachstan und drei Tage später in Schottland um die EM-Qualifikation kämpft, ist dem Vernehmen nach der teuerste Spieler des bisherigen Sommers. Medienberichten zufolge soll Real rund 100 Millionen Euro für Hazard nach London überweisen. Diese Summe könne durch erfolgsabhängige Boni auf bis zu 140 Millionen ansteigen.