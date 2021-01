Trotz Wechsel zum DLV: Landestrainer Eisenkolb bleibt Hannovers Vorzeigeathletinnen treu

Ruth Sophia Spelmeyer hatte ihren Start bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro Edgar Eisenkolb zu verdanken, wie acht Jahre zuvor das deutsche 4x400-Meter-Quartett der Frauen seinen achten Finalplatz in Peking. Nun wechselt Eisenkolb ganz zum DLV.

Eisenkolb kann in Hannover bleiben

Doch so schwer fiel diese Entscheidung wohl nicht. Er darf sich nun wieder mehr um den Sport als um administrative Aufgaben kümmern. „Das ist ein bisschen wie am Anfang, als ich 1983 Trainer in Dresden geworden bin“, sagt er. Nun ist er als DLV-Trainer überwiegend für die 400-Meter-Männer, deren 4x400-Meter-Staffel sowie die deutsche 400-Meter-Mixed-Staffel zuständig. Bis zu seiner Rente im Jahr 2024 will er die 4x400-Meter-Staffel, die zuletzt international kaum noch erste Wahl war, wieder zurück in die Endläufe bei den großen Meisterschaften bringen.

Dass Eisenkolb dabei auch den Wohnort nicht wechseln muss, hat er sich selbst zu verdanken. „Als Bundestrainer muss ich auch selbst eine Trainingsgruppe an einem Bundesstützpunkt leiten. Dass Hannover schon seit vielen Jahren Bundesstützpunkt ist, daran habe ich ja auch mitgearbeitet“, sagt er. Manchen neuen DLV-Kollegen wurde in solchen Situationen ein Wohnortwechsel nahegelegt.

NLV muss Nachfolger suchen

Doch Eisenkolb bleibt in Hannover. Und das freut besonders seine Vorzeige-Langsprinterinnen Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß, Hannoveranerin im Trikot des VfL Oldenburg, und Luna Thiel (VfL Eintracht Hannover). Beide machen sich berechtigte Hoffnungen auf einen 400-Meter-Platz im deutschen Olympiateam. Sie gehörten und gehören zu Eisenkolbs Trainingsgruppe.

Handeln muss nur der NLV und einen Nachfolger suchen. Die Stellenausschreibung folgt, bis zum Sommer soll er präsentiert werden. Bis dahin wird NLV-Sprungtrainer Frank Reinhardt das Amt kommissarisch übernehmen. Seit 1985 ist er Disziplintrainer, seit 1998 hauptamtlicher Sprungtrainer im NLV.