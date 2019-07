Marvin Bakalorz oder Edgar Prib: Wer wird unter Slomka Kapitän bei Hannover 96?

Das sei ja nicht so kompliziert gewesen, erklärte der Mirko Slomka. Der Trainer von Hannover 96 hatte im Test gegen den TSV Hartberg abwechselnd Edgar Prib und Marvin Bakalorz zum Kapitän gemacht. „In jeder Halbzeit war ein Spieler auf dem Platz, der mit der Binde sehr viel Erfahrung hat“. Prib führte die Mannschaft in der ersten Hälfte an, Bakalorz in der zweiten. Beide sind auch Favoriten die Chefrolle in der bevorstehenden Saison. In Stegersbach wird die Entscheidung fallen.

Slomka bildet den Mannschaftsrat

Slomka kündigte an: „Zunächst bilde ich den Mannschaftsrat. Und der Mannschaftsrat bestimmt den ersten und zweiten Kapitän. Den Mannschaftsrat werde ich in naher Zukunft bilden, noch in Österreich.“ Der Trainer hat auch schon „ein paar Gespräche geführt“. Naturgemäß nicht mit dem Kapitän der vergangenen Saison. Waldemar Anton (22) macht Pause nach der U21-EM, ist nicht dabei im Trainingslager.

Die Idee, den jungen Verteidiger zum Chef zu machen, war in der Bundesliga-Saison aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Bakalorz übernahm und es wurde besser in der Kabinen-Hierarchie. Ob Anton als Bindeglied zwischen jungen und alten Spielern zum Mannschaftsrat gehören soll, ließ Somka offen. Denkbar ist es.