Bericht: Edin Terzic soll Rose-Nachfolger beim BVB werden – Verkündung am Wochenende?

Am Freitagmittag hat sich Borussia Dortmund von Trainer Marco Rose getrennt. Eine intensive Saisonanalyse habe zu diesem Ergebnis geführt, teilte der BVB mit. Anfang Mai war Rose noch davon ausgegangen, auch in der kommenden Spielzeit beim Revierklub an der Seitenlinie zu stehen. Nun folgte die überraschende Wende.

Anzeige