Beförderung für den Titeltrainer? Edin Terzic winkt nach Abschied von Michael Zorc wohl neuer BVB-Posten

Immer Sommer hört Michael Zorc als Sportdirektor von Borussia Dortmund auf. Auch die Nachfolge ist bereits geklärt. Sebastian Kehl wird den Posten übernehmen. Der Ex-Profi wurde in den vergangenen Jahren in der Funktion des Leiters der Lizenzspielerabteilung an diese Aufgabe herangeführt. Doch Kehl könnte nicht der einzige sein, der im internen Ranking nach dem Zorc-Abschied aufsteigt.

