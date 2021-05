Edin Terzic in der kommenden Saison nicht mehr beim BVB? Das sagt Boss Hans-Joachim Watzke

Es dauerte ein bisschen, bis Edin Terzic den Pokal endlich in den Händen halten konnte. Erst waren die Spieler dran, die RB Leipzig im Pokal-Finale gerade mit 4:1 geschlagen hatten. Der Kroate bedankte im Interview anschließend besonders bei seiner Familie, die immer zu ihm gehalten hat. Denn der 38-Jährige hatte keine einfache Zeit, hat den BVB nach dem Aus Lucien Favre im vergangen Jahr wieder in die Spur gebracht.

"Edin Terzic hat das super gemacht. Er hat die Mannschaft im Dezember übernommen, da war sie halb tot und er hat sie zum Leben erweckt", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Und das Terzic was auf dem Kasten hat, haben auch andere Klubs gemerkt. Zur kommenden Saison hat der BVB Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Zuletzt war spekuliert worden, ob Terzic, der den BVB in den vergangenen Wochen stabilisiert hatte und nun zum Pokalsieg geführt hat, eher bei einem anderen Klub als Cheftrainer anheuert als zurück auf die Position des Assistenten beim BVB zu rücken.

"Edin hat doch den Schlüssel in der Hand: Er hat letzte Woche den Vertrag verlängert, er lebt und atmet den Verein. Wenn der Edin was anderes machen will, dann müssen wir mit ihm reden", sagte Watzke. "Ich glaube schon, dass er am allerliebsten beim BVB bleiben möchte." Und auch Manager Michael Zorc ist von einem Verbleib überzeugt. "Wir haben eine klare Absprache mit Edin und allen Beteiligten, dass er in der nächsten Saison im Trainerteam ist. Edin ist ein Ur-Borusse. Er ist mit Herz und Blut bei uns im Verein."