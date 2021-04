Edin Terzic bestätigt: Jadon Sancho verpasst weitere BVB-Spiele – auch Youssoufa Moukoko verletzt

Jadon Sancho kehrt mit Abschluss der Länderspielpause nicht wie erhofft zurück ins Aufgebot von Borussia Dortmund . Wie BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bestätigte, wird der junge Engländer das wichtige Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen und auch für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen seinen Ex-Klub Manchester City nicht zur Verfügung stehen.

Beim 20-Jährigen, der weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen hat und zuletzt zur Reha in Dubai weilte, dürfte eine Rückkehr ins Aufgebot erst Mitte April zum Thema werden. "Wir hoffen bei Jadon, dass sich das in den nächsten sieben bis zehn Tagen verändern wird", sagte Terzic, der dagegen bei Marco Reus und Raphael Guerreiro gute Nachrichten verbreiten konnte. Beide hätten "diese Woche gut trainiert", so der Coach, "so dass wir davon ausgehen, dass sie für das Wochenende eine Option sind." Das gleiche gilt für Außenverteidiger Mateu Morey.