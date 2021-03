Edin Terzic vor Duell mit seinem künftigen BVB-Chef: Das macht Gladbach-Trainer Marco Rose aus

Die meisten Blicke vor dem Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund richten sich auf Marco Rose. Wie wird sich der derzeitige Gladbacher und künftige BVB-Trainer verhalten? Wie denkt er über das Duell? Was fühlt er? Jede Regung wird aufmerksam registriert. Doch auch für den aktuellen Dortmunder Chefcoach ist das Spiel ein besonderes. Schließlich geht es für Edin Terzic gegen seinen künftigen Boss.

"Ich kenne ihn persönlich noch nicht so gut", sagte der 38-Jährige, der in der kommenden Saison wieder ins zweite Glied rücken und als Assistent von Rose arbeiten wird: "Aber was ich bisher kennengelernt und mitbekommen habe, ist er ein sehr sympathischer Kerl, der sehr guten Fußball spielen lässt. Er steht für offensiven und leidenschaftlichen Fußball." Zu hoch will er den anstehenden sportlichen Vergleich mit Rose aber nicht. "Es spielt nicht Marco Rose gegen Edin Terzic, sondern Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Deshalb lasst uns über diese beiden Mannschaften sprechen", meinte Terzic auf der Pressekonferenz am Montag.