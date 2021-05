Bericht: Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen an BVB-Trainer Edin Terzic interessiert

Aktuell läuft es für ihn so gut, wie überhaupt noch nicht in seiner jungen Trainer-Karriere: Edin Terzic hat mit Borussia Dortmund einen Champions-League-Platz zurückerobert. Am Donnerstag kann er mit dem BVB im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig (20.45 Uhr, ARD und Sky) zudem den ersten großen Titel seit 2017 erringen. Kein Wunder daher, dass Terzic nun offenbar auf ein dauerhaftes Engagement als Cheftrainer hoffen darf: Einem Bericht der Bild zufolge, sind sowohl Bayer Leverkusen als auch Eintracht Frankfurt an Terzic interessiert.

Anzeige