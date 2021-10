Terzic-Wechsel zu Hertha BSC? BVB-Lizenzspielerchef Kehl reagiert auf Gerüchte um Dardai-Ablösung

Der Druck auf Trainer Pal Dardai bei Hertha BSC wächst. Nach der 1:2-Pleite gegen den SC Freiburg am Samstag fiel die "Alte Dame" auf Bundesliga-Platz 13 zurück, rangiert dort mit gerade einmal sechs Punkten aus sieben Spielen. Die kritischen Stimmen um den ungarischen Chefcoach nehmen zu. Vermehrt wird auch der Name von Ex-BVB-Trainer Edin Terzic als ein möglicher Kandidat für die Dardai-Nachfolge gehandelt. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hatte sogar von angeblichem Kontakt zwischen den Berlinern und Terzic berichtet. "Ich habe von Edin keinerlei Signale bekommen, dass in dieser Richtung irgendwelche Gespräche geführt worden sind", erklärte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bei Sky90 angesprochen auf die Spekulationen um den Technischen Direktor der Westfalen. Anzeige

"Ich bin mit Edin im täglichen Austausch", so Kehl weiter. "Er fühlt sich sehr wohl bei uns. Er hat ja bewusst diese neue Rolle bei uns gesucht." Deshalb könne sich der 41-Jährige nicht vorstellen, dass hinsichtlich eines künftigen Terzic-Engagements bei der Hertha "irgendetwas passiert". Terzic hatte nach der Entlassung von Lucien Favre im Dezember 2020 die sportlichen Geschicke bei der Borussia übernommen und nach dem Gewinn des DFB-Pokals seinen Platz für Nachfolger Marco Rose geräumt. Dem Verein blieb er als Technischer Direktor treu. "Wir haben jetzt den 7. Spieltag. Edin ist in seiner neuen Rolle gerade erstmal angekommen. Es war eine klare und bewusste Entscheidung von ihm, diesen Schritt zu gehen. Deswegen sehe ich überhaupt keinen Bedarf, diesen Kurs zu ändern", sagte Kehl.

Der BVB-Funktionär, der im Sommer 2022 in die Fußstapfen von Klub-Macher Michael Zorc als Sportdirektor treten wird, betonte "ein sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis" zu Terzic. Ein baldiger Vereinswechsel des ehemaligen Dortmunder Cheftrainers sei für ihn deshalb unwahrscheinlich. "Wenn irgendwas in diese Richtung passieren würde, dann würde Edin auf uns zukommen. Aber ich sehe das im Moment nicht. Ich habe mit ihm gesprochen und spüre das in keiner Faser seines Körpers, dass er jetzt einen neuen Weg gehen möchte."